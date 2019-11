Hilden : Kaderschmiede für junge Forscher

Der nächste Wettbewerb „Jugend forscht“ steht bevor. Bis zum 30. November können Projekte angemeldet werden.

2018 war ein besonderes Jahr in der Geschichte des Hildener Helmholtz-Gymnasiums: Da wurde die Schule für ihr besonderes Engagement mit dem „Jugend forscht”- Schulpreis ausgezeichnet – zum zweiten Mal nach 2010. „Der Preis zeichnet Schulen aus, die das kreative, forschende Lernen zur individuellen Förderung interessierter und talentierter Schüler in den MINT-Fächern vorbildlich einsetzen“, sagte Nico Kock, Mitglied des Vorstands der Stiftung Jugend forscht, seinerzeit in der Festansprache. „Schulen sind und bleiben das Rückgrat unseres Wettbewerbs“, fügte er hinzu. Dort finde die große Mehrheit der Teilnehmer Raum für die Erarbeitung ihrer Projekte. Das gilt auch zum Start des diesjährigen Wettbewerbes noch immer.

Noch bis zum 30. November können Jungforscher bis 21 Jahre ihre Projekte anmelden. Jugendliche ab 15 Jahren starten in der Sparte „Jugend forscht“, jüngere Teilnehmer ab Klasse 4 treten in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“ an. Die 55. Wettbewerbsrunde steht unter dem Motto „Schaffst Du!“. Damit ermuntert Jugend forscht Kinder und Jugendliche, sich der Herausforderung zu stellen, selbst ein Forschungsprojekt zu erarbeiten und so auch Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen.