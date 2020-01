Medizin : Hildenerin übernimmt Hautarzt-Praxis in ihrer alten Heimat

Es hat einfach alles gepasst: „Ich wollte mich schon immer niederlassen und musste nicht lange nachdenken, als sich diese Chance ergab“, erklärt Kathrin Kiolbassa. Anfang Januar hat sie die Hautarztpraxis von Sabine Lange an der Richrather Straße übernommen.

Kathrin Kiolbassa ist Fachärztin für Hautkrankheiten und Allergologie. Sie hat sich auf konservative Dermatologie, ambulante Operationen, Ästhetik und dermatologische Lasertherapien spezialisiert. Sie kommt aus Hilden, hat am Bonhoeffer-Gymnasium ihr Abitur gemacht und danach Medizin in Heidelberg studiert. Nach ihrem praktischen Jahr wechselt sie nach Stuttgart und absolviert ihre Facharztausbildung zur Ärztin für Hautkrankheiten in der Hautklinik Stuttgart – der laut Kiolbassa ältesten und mit 8000 vollstationären Fällen größten Versorgungsstruktur für stationäre dermatologische Patienten in ganz Deutschland. „„Dort habe ich einige Jahre gearbeitet und konnte sehr viele Operationen durchführen, auch komplizierte Tumorentfernungen“, erklärt sie.