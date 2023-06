IHK zeichnet Auszubildende aus Annika Werner aus Hilden ist Deutschlands beste Medientechnologin

Das Hildener Unternehmen „Einfach Etiketten“ besteht aus insgesamt 14 Mitarbeitern, die sich auf zwei Standorte verteilen. Während an der Niedenstraße Etiketten auf Rollen gedruckt werden, sind es an der Agnes-Pockels-Straße Etiketten auf Bögen. Medientechnologen richten nicht nur die Druckmaschinen ein, sie überwachen auch den gesamten Druckprozess, um so die Qualität des Endproduktes sicherzustellen. Egal ob Siegel, Eck- oder Rundetikett – die Mitarbeiter bearbeiten die Wünsche der Kunden mit Präzision und Kreativität. „Viele unserer Großkunden stammen aus der Lebensmittelindustrie, aber es gibt auch viele private Kunden, die Etiketten bestellen, gerade jetzt wo die Zeit startet, in der Marmelade gekocht und Honig gewonnen wird“, berichtet Sobkowiak. Auch Etiketten für Gastgeschenke wie Hochzeiten oder von Erstkommunionen seien beliebt. Je nach Größe und Aufwand könnten die Auftrage in einem Tag bis hin zu einer Woche bearbeitet werden. „Ich mag die praktische Arbeit. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Man sieht sofort, was man gefertigt hat“, sagt Annika Werner. Wenn sie ihre Weiterbildung beendet hat, soll ein neuer Auszubildender in den Betrieb kommen. Die- oder denjenigen darf Annika Werner dann anlernen, denn wer sonst könnte diese Aufgabe besser übernehmen als die bundesbeste Auszubildende 2022?