Schreck am Abend : Hildenerin ertappt Einbrecher auf ihrem Balkon

Der Dieb versuchte die Balkontür aufzuhebeln. Foto: dpa/Silas Stein

Hilden Die Frau lag am Sonntagabend (14.03.2021) in ihrer Wohnung an der Hofstraße auf der Couch, als sie gegen 20 Uhr von ihrem Balkon aus einen Lichtstrahl wahrnahm.

