Unterstützung aus Hilden Hildenerin bereitet Weihnachtsfreude an der Ahr

Betritt man das Büro über der Küche des Event- und Catering-Betriebs „Formbar“ an der Herderstraße, fällt an der Garderobe ein großer Holzanhänger ins Auge: „Dernau sagt Danke“. Linda Koll, Gründerin und Inhaberin des Unternehmens, hat in den mehr als 16 Monaten, die seit dem katastrophalen Hochwasser im Ahrtal vergangen sind, noch mehr „Dankeschön“-Bekundungen erhalten. „Als ich in den Tagen nach dem Hochwasser die Bilder im Fernsehen gesehen habe, musste ich einfach helfen,“ berichtet die engagierte Unternehmerin, die selbst Architektur studiert hat, und später ihre Leidenschaft, das Kochen und Backen zum Beruf machte. Was lag da näher, in der Küche im heimischen Hilden große Bottiche voller Suppe und anderen Gerichten zu kochen, sie zusammen mit Kaffee, Tee und Kaltgetränken einzupacken und in das vom Wasser der sonst so beschaulichen Ahr völlig verheerte Tal zu fahren. „Das war schon wirklich abenteuerlich, aber die Soldaten und THW-Mitarbeiter, die auf den Parkplätzen rundherum die Hilfe organisiert haben, ließen uns durch, als wir erzählt haben, was wir dabeihaben. Sie haben uns sogar nach Dernau eskortiert, wo wir zunächst provisorisch ein Zelt aufgeschlagen und losgelegt haben. Seitdem haben wir hier in der Küche für die Anwohner und Helfer im Ahrtal gekocht.“