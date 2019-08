Hilden : Neue Termine für Wanderfreunde

Hilden Leichte Wanderungen in der Nähe oder Tageswanderungen in der Region – die Ortsgruppe Hilden des Gebirgsvereins hat in diesem Monat noch viel vor.

Immer mittwochs startet die Ortsgruppe Hilden des Sauerländischen Gebirgsvereins leichte Wanderungen im Hasseler- und Benrather Forst, am Elbsee und in der Ohligser Heide. Sie dauern etwa zwei Stunden, Treffpunkt ist am 14. August und am 28. August am Heidekrug, am 21. August am Elbsee-Parkplatz und am 7. August an der Brockenstraße. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich, los geht’s jeweils um 9.45 Uhr. Die leichten Wanderungen sind aber nicht das einzige Angebot des Vereins: Auch Tagestouren stehen immer wieder auf dem Programm. Ein Überblick über die nächsten Veranstaltungen: