100 Jahre Waldbad Hilden Spezielles Programm zum Jubiläumswochenende

Die erste Planungen eines städtischen Schwimmbades in Hilden gehen bis in das Jahr 1904 zurück. Damals war der Bau eines Hallenbades vorgesehen. Weitere Planungen konnten auch aufgrund des Ersten Weltkrieges nicht wie gewollt umgesetzt werden. Da die Inflation nach dem Krieg weiterhin den Bau eines Hallenbades unmöglich machte, entstand in Hilden die Idee, stattdessen ein Freibad zu eröffnen. Hierfür wurde nach einem Ort gesucht, an dem die Wärme der Sonne für die Beheizung des Wasser genutzt werden konnte. Die Wahl fiel auf den Standort des heutigen Waldbades, dort wo sich jetzt das Nichtschwimmerbecken befindet. Neben der hohen Sonneneinstrahlung waren auch die nahe gelegenen Teiche von Vorteil, die dem Schwimmbecken das Wasser zuführten.