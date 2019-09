Hilden : Hildener Viertklässler fahren mit Fortuna-Bus auf Klassenfahrt

Die Überraschung ist groß, als der Mannschaftsbus der Fußball-Erstligisten Fortuna Düsseldorf an der Gemeinschaftsgrundschule Beethovenstraße hält. Foto: Tobias Dupke

Hilden Überraschung am Morgen: Statt mit einem normalen Reisebus hat der Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf die Kinder an der Beethovenstraße abgeholt.

Da staunen die Kinder und die Eltern nicht schlecht, als am Montagmorgen der Mannschaftsbus des Fußball-Erstligisten Fortuna Düsseldorf an der Haltestelle „Johann-Sebastian-Bach-Straße“ direkt vor der Gemeinschaftsgrundschule an der Beethovenstraße hält und dann auch noch die Türen öffnet. Aber nicht die Fußball-Profis steigen aus, sondern der Busfahrer, der den Kofferraum öffnet. Dort sollen die verdutzten Eltern die Koffer ihrer Kinder verstauen.