Kurioser Streit : Hildener kämpft um Markenrechte am Wort „Malle“

Hildener kämpft um Markenrechte am Wort „Malle“

Hilden/Mallorca Der Hildener Jörg Lück hatte sich vor 18 Jahren den Begriff „Malle“ schützen lassen. Ohne das Einverständnis des Musikproduzenten durfte niemand mehr Partys mit dem Namen „Malle“ veranstalten. Nun soll die EU-Marke gelöscht werden.

Kampflos will Jörg Lück nicht aufgeben: „Wir werden gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen“, sagt der Hildener. Der Musikproduzent hatte sich 2002 den Begriff „Malle“ schützen lassen. „Ich arbeite seit vielen Jahren an der Marke und versuche nur, sie sauber zu halten“, sagte der Hildener Unternehmer vor einigen Monaten. Doch nun hat das Europäische Patentamt im spanischen Alicante einem Antrag auf Nichtigerklärung der Marke stattgegeben. Die Marke steht vor der Löschung (Euipo-Aktenzeichen 32 783 C).