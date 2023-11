Kürung der Prinzenpaare Tollitäten sind „bereit für die jecke Zeit“

Info

Die Session 2023/24 hat gerade erst begonnen. Weiter geht es am 9. Januar 2024 um 19.40 Uhr mit der großen Kostümsitzung der Narrenakademie und der Musketiere in der Stadthalle. Das traditionelle Biwak findet am 14. Januar ebenfalls in der Stadthalle statt. In den Wochen darauf folgen die Herren- und die Damensitzung, bevor es am 8. Februar in die heiße Phase der Karnevalssession geht: Beim Rathaus-Sturm werden die Karnevalisten versuchen, dem Ratsherren den symbolischen Schlüssel abzunehmen. Der Straßenkarneval beginnt am 10. Februar um 10 Uhr auf der Mittelstraße. Mit dem Rosenmontagszug am 12.Februar steigt der Höhepunkt der Session.