Hilden : Theater Traumakel spielt „Helges Leben“

Seit Monaten bereitet sich das Hildener Ensemble auf das neue Stück vor. Freitag gibt es die Premiere auf der QQTec-Bühne an der Forststraße.

Drei stark geschminkte Schauspieler stehen in ausgefallenen Kostümen auf der kleinen Bühne im QQTec in Hilden. Ein Tapir, Frau Gott und Frau Tod. Man fragt sich, inwiefern diese Figuren wohl zusammengehören. Die Menschheit ist ausgestorben. Nun haben die Tiere die Macht und regieren die Erde. Zur Unterhaltung lassen sie sich den Ablauf eines „normalen Menschenlebens“ in ihrem Wohnzimmer vorführen. Frau Gott erschafft den kleinen Helge, der sein gesamtes Leben von der Angst begleitet wird. Er wächst, von seinen Eltern vernachlässigt und von den Mitschülern gehänselt, alleine auf. In einer Art Zeitraffer schauen sich die Tiere kopfschüttelnd Helges Leben von der Geburt bis zum Tod an.