HIlden : Theater-Abos noch bis zum 30. August buchen

(RP) Die Theatersaison 2019/2020 steht in den Startlöchern. Interessante Produktionen, amüsante Komödien und Stücke mit Tiefgang stehen auf dem Programm. Viele prominente Bühnenkünstler, die aus Film und Fernsehen bekannt sind, werden zu Gast sein.

Für die neue Theatersaison können noch bis Freitag, 30. August, Abonnements abgeschlossen werden. Und das bringt Vorteile mit sich: Der Kartenpreis ist günstiger als eine Einzelkarte im freien Verkauf, dem Abonnenten steht ein fester Sitzplatz zur Verfügung. Schüler, Studierende, Auszubildende (bis einschließlich 29 Jahre) sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung ab 70 Prozent, Dienstleistende im Freiwilligen Sozialen Jahr und Bundesfreiwilligendienstleistende sowie Inhaber des Itterpasses und Senioren ab 65 Jahren erhalten eine Ermäßigung. Diese Aufführungen werden jeweils um 20 Uhr in der Hildener Stadthalle, Gressad-Platz 1, zu erleben sein. Mit der Komödie „Ein Käfig voller Narren“ startet am Donnerstag, 26. September, die neue Theatersaison. Lilo Wanders verkörpert die Rolle der bezaubernden Zaza, nicht nur schreiend komisch, sondern zeigt auch, dass Toleranz und Liebe der Schlüssel zum Glück sind. Am Donnerstag, 7. November, erlebt die legendäre ARD-Kultserie „Ein Herz und eine Seele“ mit Alfred Tetzlaff ein Comeback. Am Samstag, 26. Oktober, folgt mit „Bis zum Horizont, dann links“ von Siegfried Hauke die Geschichte einer abenteuerlichen Reise mit Marianne Rogée und Horst Janson in den Hauptrollen. Als die Bewohner des Seniorenheims zu einem Rundflug in einem historischen Flugzeug eingeladen werden, beschließt die rüstige Rentnergruppe die Maschine zu entführen. Eine herzerwärmende Komödie voller berührender Momente und Lebenslust. Weitere Stücke: Samstag, 14. Dezember, „Heilig Abend“. Donnerstag, 9. Januar, „Die Comedian Harmonists“. Mittwoch, 18. März, „Vom Winde verweht“. Samstag, 8. Februar, „4000 Tage“. Samstag, 25. April, „Schtonk!“. Einzelkarten kosten 12 bis 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr, ab 9. September im Derpart-Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73 oder online über www.neanderticket.de erhältlich.