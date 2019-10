Polizei : Hildener helfen bei Festnahme von drei Ladendieben

Zwei Fälle, drei Täter – die Polizei hat dank Hildener Zeugen mehrere Ladendiebe festnehmen können.

Waren im Wert von über 1000 Euro haben drei Ladendiebe am Mittwoch in der Innenstadt mitgehen lassen – dabei haben sie allerdings nicht mit den Hildenern gerechnet. Denn sie haben die Täter dabei beobachtet und für ihre Festnahme gesorgt. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Fall 1: Gegen 11 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei verdächtige Mädchen in einem Bekleidungsgeschäft. Als sich die beiden zwei Jacken packten und ohne zu bezahlen aus dem Laden gingen, alarmierte er die Polizei.

Festnahme nach Diebstahl in Handy-Laden

Schon wieder iPhones gestohlen : Festnahme nach Diebstahl in Handy-Laden

Fall 2: Nur wenig später, gegen 11:40 Uhr, wurde die Polizei erneut wegen eines Diebstahldeliktes an die Mittelstraße gerufen. Diesmal hatte ein Mann in einem Drogeriemarkt mehrere Parfum-Flakons gestohlen und dabei den Sicherheitsalarm ausgelöst.

Die Frau gab den Beamten dabei fortlaufend den Standort des flüchtigen Täters durch. So konnten die Beamten den Ladendieb an der Kirchhofstraße festnehmen. In seinem Rucksack stellten sie mehrere hochwertige Parfum-Flakons im Wert von über 1000 Euro sicher.