Vorstoß im Rat : Darum gibt es in Hilden (noch) keinen Corona-Hilfsfonds

Städte wie Monheim, Düsseldorf und Ratingen unterstützen Unternehmen finanziell. In Hilden fehlen dafür die Haushaltsmittel, erklärt Bürgermeisterin Birgit Alkenings. Die Stadt helfe Firmen aber auf andere Weise.

Nur vier Übernachtungsgäste im April in Haan, 18 in Hilden

Die FDP hatte für die Ratssitzung an diesem Mittwoch den Antrag gestellt, ein städtisches Hilfsprogramm in Höhe von 6,5 Millionen Euro auf den Weg zu bringen. Nutznießer wären neben Unternehmen und Dienstleistern unter anderem auch Vereine. Die Bürgeraktion möchte mit einem Solidarfonds Menschen unterstützten, die „unverschuldet in Not geraten sind und die in den Genuss einer freiwilligen Leistung der Stadt kommen sollen, ohne daraus einen Rechtsanspruch ableiten zu können.“ Beide Anträge stehen im Rat zur Diskussion. Außerdem sprechen die Stadtverordneten über die Zusammensetzung des Runden Tisches „Corona-Hilfe“, der vom parteilosen Bürgermeisterkandidaten Claus Pommer über einen Bürgerantrag auf den Weg gebracht wurde.