Hilden : Sportanlagen sind weiter geöffnet

Maximal zehn Kinder bis 14 Jahre dürfen aktuell gemeinsam in der Gruppe trainieren. Foto: dpa/Uwe Anspach

Hilden Wer Lust auf Sport hat, kann auch während der Osterferien die Sportanlagen der Stadt nutzen. Darauf weist die Verwaltung hin. Individualsport ist möglich, wenn folgende Regeln beachtet werden.

Training in Gruppen ist nur für Kinder erlaubt: Die zulässige Gruppengröße darf maximal zehn Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren betragen, zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen einschließlich Räumen zum Umkleiden und zum Duschen ist unzulässig.

Die städtischen Sportanlagen sind in den Osterferien (außer von Karfreitag bis Ostermontag) in der Regel von 14 bis 20 Uhr geöffnet (siehe entsprechende Aushänge an den jeweiligen Sportanlagen). Erlaubt ist der Sport laut aktueller Coronaschutzverordnung. Es gilt Vereinssport vor Öffentlichkeit.