Hilden : Spielmobil startet in zweite Saisonhälfte

Im September sind drei Sonderveranstaltungen geplant, unter anderem in Nove Mesto.

Morgen ist es soweit: Der 27. August ist der letzte Tag der Sommerferien. An diesem Dienstag beginnt auch die zweite Saisonhälfte für das Spielmobil. Ort des Geschehens ist der Treffpunkt 41 auf der St.-Konrad-Allee 41 im Hildener Süden. Wie gewohnt wird ab 15 Uhr das bunte Gefährt der Jugendförderung mit seiner großen Auswahl an mobilen Spielgeräten Halt machen und Kinderherzen höher schlagen lassen. Mike Dörflinger, Spielmobilbeauftragter der städtischen Jugendförderung freut sich schon: „Das Spielmobil-Team kommt nach den Sommerferien mit viel Elan aus der Pause zurück. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.“

Im September geht es dann mit sechs Terminen unter der Woche weiter. Am Dienstag, 3. September, kommt das Spielmobil zur OGS Schulstraße und zur städtischen Kita Mäusenest, am Donnerstag, 5. September, wird der städtische Kinderspielplatz Am Eichelkamp im Süden angefahren. Danach stehen zwei Einsätze im Hildener Norden sowie jeweils einer im Süden und in der Innenstadt auf dem Fahrplan. Die Veranstaltung am Donnerstag, 29. August, auf dem Kinderspielplatz Warrington-Platz muss verschoben werden, da die Arbeiten vor Ort noch nicht abgeschlossen sind, teilte die Stadt weiter mit.