Songwriter Chris James Hildener wird von Youtube zum Songwriter des Jahres gekürt

Prince, Lady Gaga, Paul Anka – alles Musiker, die auch als Songwriter Erfolge gefeiert haben. Wenn er weiterhin so gut ankommt wie aktuell, dürfte sich wohl bald auch ein Hildener in diese Liste einreihen. Chris James, geboren als Christopher James Brenner, schrieb schon Songs für Apache 207 und die koreanische Ausnahme-Boyband BTS. In den letzten drei Jahren hat er aber auch drei eigene Alben veröffentlicht, die meisten Songs entstanden bei ihm zu Hause. Auf Instagram, wo ihm mehr als 70.000 Menschen folgen, kündigt er an, jeden Monat einen Song zu veröffentlichen. Youtube wählte ihn gemeinsam mit dem Team, das an dem Hit „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 geschrieben hat, dieses Jahr zum Songwriter des Jahres.