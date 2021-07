Hilden : Hildener Sommer: Unterhaltung auf dem alten Markt

Hilden Der Hildener Sommer startet mit einer Woche Verzögerung auf dem alten Markt. Am Donnerstag, 22. Juli, um 17 Uhr, sollen „toeffte“ die Besucher der Restaurants in Sommerstimmung versetzen.

Das in der vergangenen Woche aufgrund der Folgen des Starkregens ausgefallene Konzert mit „Prilblümchen“ konnte auf Donnerstag, 5. August, verschoben werden. Und auch die Details für die dritte und letzte diesjährige Veranstaltung im Rahmen des Hildener Sommers stehen nun fest. Der „Mitmachzirkus Hilden“ gastiert am Donnerstag, 29. Juli, um 17 Uhr im Hildener Stadtpark (nähe Boule-Platz und in Sichtweite vom Minigolf-Kiosk). Er ist kein gewöhnlicher Zirkus. Es gibt kein Zelt, keine Tiere und auch keinen Fakir. Hier werden die kleinen und großen Besucher selbst zu Zirkusartisten. Unter dem Motto „Manege frei - Wir spielen Zirkus“ steht die Bewegung im Mittelpunkt. Es wird jongliert, balanciert, gelaufen, geworfen, geklettert und vieles mehr. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr ein Angebot für Kinder und Jugendliche verwirklichen zu können,“ erzählt die stellvertretende Kulturamtsleiterin Ute Holz: „Dabei war es uns wichtig, dass alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus eingehalten werden können.“ Die Angebote im Rahmen des Hildener Sommers sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.