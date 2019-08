Hilden : Ideen für den Hildener Sommer kommen auf den Tisch

Für die zukünftige Gestaltung des „Hildener Sommers“ befragte das Kulturamt die Besucher.

Der Dauerbrenner sind „Ideen rund um Strand und Wasser“, berichtet Dämmer. Ähnlich zum Haaner Sommer sei eine Strandlandschaft samt eines entsprechenden Programms mit dieser Thematik ein oft angebrachter Vorschlag. Das Problem in Hilden: Alle Plätze, welche die nötige Fläche aufweisen, sind mit einer Tiefgarage unterbaut und daher nicht für das Gewicht einer großen Strandlandschaft ausgelegt. Die Alternative seien daher kleinere Sandkästen mit einem dazu passenden Kulturprogramm, so Dämmer.

Bei der ersten Mitmachaktion haben sich ein Stamm von zehn Besuchern in angeregten Gesprächen mit Eva Dämmer und Ute Holz vom Kulturamt Hilden befunden. Zudem sind regelmäßig Passanten interessiert an die Gruppe getreten und haben sich informiert sowie eigene Ideen eingebracht. Am Donnerstag, 15. August, ab 18 Uhr lädt das Kulturamt erneut zu „Ideen auf den Tisch“ ein. Auf dem alten Markt, an einem Stand direkt an der Mittelstraße, können die Besucher erneut Verbesserungsvorschläge für den Hildener Sommer einbringen.