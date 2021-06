Konzerterlebnis in Hilden : Hildener Sommer bietet Konzerte auf dem alten Markt

Konzerterlebnis in Hilden

Hilden Gute Nachrichten für alle Open-air-Fans: Der Hildener Sommer kann stattfinden, wenn auch nur in abgespeckter Version. Das hat Kulturamtsleiterin Eva Dämmer nun mitgeteilt.

Endlich wieder Konzerte – der Hildener Sommer kann stattfinden. „Lange war unklar, ob der Hildener Sommer in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden kann“, sagt Kulturamtsleiterin Eva Dämmer. „Nun haben wir uns dazu entschlossen, kurzfristig zumindest noch ein kleines Programm auf die Beine zu stellen.“

An zwei Donnerstagen im Juli finden um 17 Uhr Konzerte auf dem alten Markt statt. „Prilblümchen“ werden am 15. Juli auf der Bühne stehen. Die Hildener Musiker Ralf Hützen und Michael Pape haben die corona-bedingte Auftrittspause genutzt, um die Band zu gründen. Alte deutsche Schlager stehen genauso auf dem Programm wie Oldies. „Prilblümchen“ interpretiert die Titel mit Akustikgitarre, Bluesharp, Kazoo, Percussions und viel zweistimmigem Gesang. Der live gespielte Footstomper klingt wie eine Bassdrum und rundet den Sound optimal ab.

Am 22. Juli gibt sich „Toeffte“ die Ehre. Auch hier spiel Michael Pape mit. Mit Norman Jonas bildet er den Kern der Coverband, die durch sechs Jahrzehnte Musikgeschichte segelt. Beim Hildener Sommer wird „Toeffte“ zu dritt ein Programm aus Rock, Pop und Schlager präsentieren. „Aufgrund der Corona-Pandemie sind die diesjährigen Konzerte in erster Linie für Besucherinnen und Besucher der Gastronomie auf dem alten Markt ausgerichtet“, erklärt Dämmer weiter.

Am Samstag, 29. Juli, macht der Mitmachzirkus Station beim Hildener Sommer. „Aufgrund der kurzfristigen Planung steht der Ort für dieses Angebot, das sich vornehmlich an Familien richtet, noch nicht endgültig fest. Wir werden zeitnah darüber informieren,“ so Dämmer.