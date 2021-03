Hilden : Hildener Schulen haben viele Bildungspartner

Schüler der Wilhelm-Busch-Schule besuchen die historische Kornbrennerei (Wilhelm Fabry Museum) in Hilden. Foto: Thomas Bernhardt

Hilden Stadtbücherei, Musikschule und Stadtarchiv ziehen schon seit über zehn Jahren an einem Strang. Eine Plakette soll die Zusammenarbeit jetzt noch deutlicher sichtbar machen.

Bereits seit über zehn Jahren sind die Einrichtungen des Kulturamtes engagierte Bildungspartner der Hildener Schulen. Die Stadtbücherei arbeitet aktuell mit zwölf Schulen/ Schulverbünden zusammen. Leseförderung und die Förderung von Medienkompetenz stand von Beginn an an erster Stelle und dies ist auch heute noch der Fall. Viele Projekte und Aktionen wurden gemeinsam umgesetzt. Seit 2014 sind außerdem 18 Familienzentren und Kitas aus Hilden Kooperationspartner der Stadtbücherei.

Die Musikschule hat bereits 2008 mit dem Auf- und Ausbau des Programms „JeKi - Jedem Kind ein Instrument“ (heute „JeKits“) begonnen und nach und nach mit allen kooperierenden Grundschulen Bildungspartnerschaften geschlossen. Auch mit den weiterführenden Schulen in Hilden kooperiert die Musikschule seit Jahren in Form von unterschiedlichen Projekten und Angeboten. Daneben kooperiert die Musikschule auch mit dem Förderzentrum Mitte („JeKits“) sowie mit über 20 Kindertageseinrichtungen, in denen Kurse der Elementaren Musikerziehung („EMU“) bzw. das Programm „Kita und Musikschule“ durchgeführt werden. „Die enge Zusammenarbeit der Musikschule mit Schulen und Kindertageseinrichtungen ermöglicht auch Kindern und Jugendlichen die Begegnung und den aktiven Umgang mit Musik, die von zu Hause aus eher wenig Berührungspunkte mit der Musikschule haben“, sagt Eva Dämmer, Leiterin des Hildener Kulturamtes und der Musikschule.