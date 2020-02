Hilden : Hildener Schulen bei Digitalisierung weit vorn

Die Stadtwerke Hilden schließen bis Ende 2020 die letzten acht Grundschulen an das Glasfasernetz an. Dann haben alle städtischen Schulen superschnelles Internet. Foto: dpa/Armin Weigel

Bis Ende 2020 sollen alle städtischen Schulen Glasfaseranschluss bekommen. Und fast alle Schüler ein persönliches iPad erhalten. Das ist Spitze im Landesvergleich.

Von den 5500 Schulen in Nordrhein-Westfalen haben erst 21 Prozent Anschluss an schnellstes Internet, so das Landesministerium für Digitalisierung (Stand September 2019). Bis Ende 2022 sollen es alle Schulen in NRW sein. An zwei Drittel der Schulen in NRW fehlen Klassensätze an Tablet-PC und Smartphones, ermittelte Forsa in einer Umfrage für den Landesverband Bildung und Erziehung, veröffentlicht im Mai 2019.

Da sieht es an den städtischen Schulen in Hilden aber deutlich besser aus. Bis auf acht Grundschulen sind bereits alle städtischen Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Stadtwerke haben zugesagt, auch die Astrid-Lindgren-Schule, die Offene Ganztagsschule Am Elbsee, den Grundschulverbund Beethovenstraße, den Grundschulverbund Schulstraße, die Wilhelm-Busch- sowie die Wilhelm-Hüls-Schule bis Ende 2020 mit einem Breitband-Anschluss für superschnelles Internet zu versorgen.

Info Millionen für Digitalausstattung der Schulen Bereits 2015 haben Rat und Verwaltung einen Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen auf den Weg gebracht. Deshalb befindet sich die IT-Ausstattung der Hildener Schulen auf einem sehr hohen Niveau, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Der neue Medienentwicklungsplan deckt den Zeitraum 2020 bis 2024 ab und orientiert sich damit an der langfristigen Finanzplanung der Stadt. Volumen rund 2,7 Millionen Euro

Deshalb hatte sich die Stadt Hilden als erste Kommune um die neue Förderung des NRW-Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie beworben. Mit Erfolg: Das Land stellt 276.773 Euro zur Verfügung. Das deckt 80 Prozent der Baukosten sowie die monatlichen Netzentgelte für die ersten drei Jahre. Den Ausbau sowie die Versorgung übernehmen die Stadtwerke Hilden mit ihrem Glasfaserprodukt hildenMedia. Sie haben 2019 die europaweite Ausschreibung gewonnen und sind gerade dabei, für Millionen Euro ein eigenes Glasfasernetz in Hilden zu verlegen.

Bürgermeisterin Birgit Alkenings freut sich, dass sich die städtische Tochtergesellschaft gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat – und die Fördermittel damit in der Stadt bleiben: „Damit haben wir für dieses wichtige Projekt einen starken und dazu noch lokalen Partner an unserer Seite.“

Die Stadt muss zwar eisern sparen (Kämmerin Anja Franke fehlen im Etat bis 2024 knapp 40 Millionen Euro). Aber nicht bei der IT- und Medienausstattung der städtischen Schulen. Das geht aus dem neuen Medienentwicklungsplan hervor, der am 23. April im Schulausschuss beraten werden soll. Von 2020 bis 2024 will die Kommune rund 2,7 Millionen Euro in die Digitalisierung ihrer Schulen investieren. Darunter rund 750.000 Euro in die IT-Grundstruktur wie Netzwerk, Server, WLAN oder Interaktionsgeräte. Und weil die Verwaltung so fix bei der Bewerbung um Zuschüsse war, werden rund 90 Prozent davon von der Landesregierung (Digitalpakt) finanziert.