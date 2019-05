Musical : Schüler singen von Freundschaft und Toleranz

Hilden Die Aula des Helmholtz wird Schauplatz für eine Geschichte, die aufräumt mit Vorurteilen. Der Grundschulverband Schulstraße, die Arche und das Mäusenest führen mit der Musikschule das Musical Tuishi Pamoja auf.

Eine jener klassischen Geschichten: Sich fremd sein, dem Fremden begegnen, gegenseitige Wertschätzung. Diese einfache Dreisatzformel, sie ist von höchster Aktualität, gegenwärtig gesellschaftlich und politisch brisanter denn je. Und weil Erwachsene dazu neigen, Einfaches noch komplizierter zu machen, posaunen etwa 300 Grundschüler der GGS Schulstraße und der Walter-Wiederhold-Schule samt einigen Kindern des Familienzentrums „Die Arche“ und der Kita „Mäusenest“ in der Aula des Helmholtz-Gymnasium ihre Botschaft hinaus in die Halle: „Tuishi Pamoja (Swahhili) – Wir wollen zusammen leben“.

Doch zurück an den Anfang. Es ist die Bongo von Kiki Hansen-Freitag, die, zunächst ungehemmt und wild, dann zart und zurückhaltend, im Foyer des Gymnasiums die kleinen Äffchen in Stimmung bringt. Ungezähmt springen die heranwachsenden Primaten im dumpfen Rhythmus um die charismatische Musikpädagogin herum. Sie sind bereit, sie sind in Stimmung. Im selben Moment schleicht sich – fast unbemerkt – der in Lehrer- und Schülerfachkreisen berühmt berüchtigte Leisefuchs unter die Wilden: Die Trommeln verstummen, die zappelnd süßen Giraffen, Zebras und Löwen in der Pausenhalle halten den Atem an. Die Türen der Aula öffnen sich. Einmarsch. Stille.