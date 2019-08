Hilden : Hildener ist gefesselt von Fotos aus dem US-Bürgerkrieg

Michael Ebert will im Buch nur die besten Fotos des Bürgerkriegs zeigen. Im Frühjahr 2020 soll es erscheinen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hochschullehrer Michael Ebert hat auf historischen Bildern atemberaubende Details entdeckt. Die Verwertungsgesellschaft (VG) Bild fördert sein Buch-Projekt mit 11.000 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Vier Jahre dauerte der Amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. Der Norden kämpfte gegen den Süden. Mehr als 600.000 Soldaten wurden getötet, ganze Städte zerstört und Landstriche verwüstet. „Dieser Krieg ist der erste, der fotografisch umfassend dokumentiert worden ist“, erklärt Michael Ebert. Der Hildener (Jahrgang 1959) lehrt an der Hochschule Hannover im Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie sowie an der Hochschule Magdeburg.

Die Library of Congress in Washington hat die Bilder vor einigen Jahren digitalisiert und für die Forschung zur Verfügung gestellt. „Durch die hohe Auflösung kann man atemberaubende Details erkennen“, erzählt Michael Ebert: „Zum Beispiel sind Knöpfe auf Uniformen oder die Zahl der Nähte auf den Schuhen zu erkennen.“

Info Thema beschäftigt den Fotografen schon länger Bereits 2008 hat Michael Ebert im Rahmen der Kölner Photokina eine große Ausstellung mit Bildern aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg zusammengestellt. 2017 folgte dann im Wilhelm-Fabry-Museum in Hilden „Im Felde verwundet“. Diese Ausstellung zeigte ausschließlich medizinische Fotos aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg, in dem eine medizinische Versorgung bisher unbekannten Ausmaßes aufgebaut wurde. Daher existieren zahlreiche Fotos, die sich mit dieser Thematik befassen: Bilder von Verwundeten, Ärzten, Lazaretten und auch vom Engagement der Zivilbevölkerung.

Er arbeitet wie ein Archäologe, macht Dinge sichtbar, die man bisher noch nicht gesehen hat, obwohl sie schon immer da waren. Sein Buch mit rund 250 historischen Fotos soll im Frühjahr 2020 fertig sein. Die Verwertungsgesellschaft Bild fördert das Projekt mit 11.000 Euro. Darauf kann sich Ebert schon etwas einbilden. Die VG Bild unterstützt nur etwa 30 Projekte bundesweit.

Der 12-jährige William Black gilt als der jüngste Verwundete des Bürgerkrieges. Foto: NARA Michael Ebert

Neben Millionen privater Bilder entstanden während des amerikanischen Bürgerkriegs erstmals auch dokumentarische Fotos in großem Stil. Fotografie war im 19. Jahrhundert vor allem eine technische Herausforderung. Schwere Ausrüstungen, komplizierte Prozesse und giftige Chemikalien erforderten hohen Einsatz. Die Ergebnisse waren dafür von einer bestechenden Qualität, die sogar im Vergleich mit modernen digitalen Verfahren bestehen kann. Die Fotografen, die mit der Kamera in diesen Krieg zogen, taten das fast ausschließlich freiwillig. Was sie schufen, gilt heute als ein Meilenstein des Mediums: Aufnahmen mit ungewöhnlicher erzählerischer Kraft, gestalterischer Tiefe und einem Informationsgehalt, der sie auch zu einzigartigen Zeitdokumenten macht.

Interesse am US-Bürgerkrieg hat Ebert schon sehr lange. „Es fing alles damit an, als meine Oma mich mit zehn Jahren in eine Vorstellung des Klassikers „Vom Winde verweht“ hinein schmuggelte, schließlich war der Film erst ab 12 freigegeben.“

Der amerikanische Fotograf Timothy O‘Sulivan fotografierte am 1.7.1863 das mit Verletzten und Toten übersäte Schlachtfeld von Gettysburg. Foto: dpa/Timothy O'Sullivan

Worum geht es Ebert bei seinem Projekt? „Ich möchte die Leistung der Fotografen dieser Zeit und der Menschen, die sie verewigt haben, würdigen“, erläutert er: „Vor über 150 Jahren – vor der Digitalisierung – sind Fotos entstanden, die mit heutigen Bildergebnissen durchaus konkurrieren können, ja sie manchmal sogar übertreffen.“ Ausgewählt hat er die historischen Fotos nach der erzählerischen Dichte, der kompositorischen Kraft und der technischen Qualität. Das Buch wird nur die besten Bilder des Bürgerkrieges zeigen.

Was hat ihn als Profi-Fotograf und Wissenschaftler am meisten überrascht? „Neben der ungeheuren technischen Qualität der Fotos vor allem, wie nah die Fotografen den Menschen gekommen sind. Manchmal glaubt man wirklich, in die Seele der Menschen vor der Kamera zu blicken. Das liegt auch daran, dass die Protagonisten sich durchweg viel ungezwungener vor der Kamera gaben, als das im Europa des 19. Jahrhunderts üblich war. Sie zeigen ihre Gefühle, Trauer, Amüsiertheit, Stolz, Nachdenklichkeit in bewegender Offenheit. Aber auch die Vielzahl der Sujets beeindruckt. Nichts wird ausgespart, auch die Schrecken des Krieges, Tod und Zerstörung sind Thema.“