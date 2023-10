Abschluss der Aktionswoche Hildener sammeln 40.000 Zigarettenkippen

„Das ist erschreckend. Durch diese Menge an Kippen werden je nach Studienlage zwischen 1,6- und 40 Millionen Liter Wasser verunreinigt“, betonte ein Sprecher der Aktion. Ähnlich wie weggeworfene Kaugummis fielen die Stummel im Stadtbild oft gar nicht mehr auf, weil sie so allgegenwärtig seien. Und das ist ein Problem. Die Überreste der Zigaretten beinhalten nämlich giftige Chemikalien, die ihre Wirkung vor allem dann entfalten, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Gerade durch einen nassen Herbst beeinträchtigen sie also die Umwelt enorm. „Bereits nach einer halben Stunde Regen haben sich die Giftstoffe aus der Kippe gelöst“, heißt es in der Mitteilung weiter