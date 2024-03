Überdurchschnittliches Wachstum Hildener produzieren immer mehr Solarstrom

Im vierten Quartal 2023 wurden in Hilden insgesamt 77 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,7 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im dritten Quartal 2023, teilte das Vergleichs- und Informationsportal Selfmade Energy jetzt mit. Damit liege das Wachstum in Hilden über dem bundesweiten Durchschnitt von sieben Prozent. „Die Gesamtzahl der in Hilden installierten Solaranlagen beträgt aktuell 1079 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von elf Fußballfeldern“, hieß es weiter.