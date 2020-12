Aus dem Polizeibericht : Im Hildener Osten brennen mehrere Papiercontainer

Hilden In der Nacht zum Sonntag und am Sonntagabend musste die Feuerwehr im Hildener Osten drei brennende Altpapier-Containger und -Tonnen löschen. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden.

Gegen 3.15 Uhr am Sonntag wachte ein Anwohner des Feuerbachwegs auf, weil er von der Straße aus ein helles Flackern wahrgenommen hatte. Beim Blick aus dem Fenster sah er, dass eine auf Höhe der Hausnummer 20 abgestellte Altpapiertonne brannte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer, das zwei weitere Mülltonnen beschädigt hatte. Zwei Stunden später musste die Feuerwehr zu einer Tiefgarage am Rembrandtweg ausrücken, wo eine Altpapiertonne in Flammen stand. Gegen 20.35 Uhr gab es den dritten Einsatz wegen eines brennenden Papiercontainers; diesmal am Frans-Hals-Weg in Vollbrand gestanden.