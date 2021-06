Hilden : Pflegedienst lädt Mitarbeiter nach Mallorca ein

Hilden Inhaber Frank und Cordula Daum möchten ihren über 30 Mitarbeitern mit dem Urlaub auf der spanischen Sonnen-Insel Danke sagen für deren Einsatz in der Corona-Pandemie. Kundin Christa Schikowski ist begeistert: „Das wäre vielleicht mal ein Beispiel für andere. Reden und Beifall klatschen auf dem Balkon allein genügt nicht.“

Blauer Himmel, Sonnenschein und ein schönes Hotel direkt am Meer: Viele Deutsche gönnen sich jetzt einen Urlaub auf ihrer spanischen Lieblingsinsel – auch Frank Daum. Der Inhaber des gleichnamigen mobilen Pflegedienstes aus Hilden ist aber nicht allein nach Mallorca geflogen. Er hat 16 Mitarbeiter für einige Tage zu einem Urlaub in das schöne Sea-Hotel in Can Picafort eingeladen. Warum? „Sie haben tolle Arbeit in der Corona-Pandemie geleistet“, sagt Frank Daum: „Dafür möchten wir uns bedanken und etwas zurückgeben.“