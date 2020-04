Hilden : Ordnungsamt kontrolliert am Wochenende vermehrt

Hilden Sonne satt, bis zu 20 Grad im Schatten: Das Wetter soll am Wochenende wieder richtig gut werden. Das bedeutet für die Ordnungsbehörden angesichts des Kontaktverbotes sehr viel Arbeit.

Der kommunale Ordnungsdienst wird deshalb auch an diesem Wochenende bei seinen Kontrollen von der Polizei und einem Security Dienst unterstützt. „Neben den bekannten Hotspots werden wir auch speziell die Orte im Auge behalten, die uns die Bürgerinnen und Bürger gemeldet haben“, kündigt der Ordnungsamtschef an.

Michael Siebert appelliert: „Halten Sie sich an die Kontaktregeln und -verbote. Sein Sie auch im privaten Bereich zurückhaltend. Das nächste Grillfest kommt bestimmt. Wir alle haben es jetzt durch unser persönliches Verhalten entscheidend mit in der Hand, wie und in welchem Tempo sich die Ausbreitung des Virus weiterentwickelt. Hiervon hängt entscheidend mit ab, wie lange die restriktiven Maßnahmen in diesem Ausmaß noch aufrecht erhalten werden müssen.“