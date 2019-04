Hilden : Ordnungsamt beseitigt alte Fahrräder

Hilden Die Stadt entfernt augenscheinlich verwaiste Fahrräder nach einer bestimmten Frist und übergibt sie dem Fundbüro. Sind die Drahtesel jedoch eine Gefahr für den Straßenverkehr und obendrein noch kaputt, werden sie gleich entsorgt.

Die Kette rostet bereits ein wenig an ein paar Stellen, das Frontlicht fehlt, langsam entweicht die Luft aus dem Hinterreifen – das Trekking-Rad im Hildener Norden hat schon einmal bessere Zeiten erlebt. Schrottreif sieht es aber noch lange nicht aus. Ein Unbekannter hat es vor einigen Wochen an dem Pfosten eines Straßenschilds an der Meide/Ecke Schalbruch angeschlossen und seitdem nicht mehr bewegt. Seit einiger Zeit hängt ein roter Hinweis am Rahmen, wetterfest eingepackt. „Beseitigungsaufforderung“ ist dort zu lesen. Bis Karfreitag muss das Rad entfernt werden, sonst wird das Schloss von Amts wegen geknackt.

2018 hat die Hilden an 101 Fahrzeuge ohne gültige Zulassung eine Beseitigungsaufforderung angebracht. 47 Fahrzeuge mussten nach Ablauf der Monatsfrist entfernt werden. In der Regel können die Eigentümer ermittelt werden, so dass diese nach dem Abschleppen aufgefordert werden, ihr Fahrzeug abzuholen. Ein Drittel der Fahrzeuge wird abgeholt. Die restlichen befinden sich meist in einem schlechten Zustand und werden nach Ablauf einer weiteren Frist verschrottet. Die Kosten muss der Eigentümer tragen.

In Hilden weisen in der Regel Anwohner die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf Fahrradleichen hin. In Städten wie Berlin oder Münster patroulliert der Fahrradkontrolldienst durch die Straßen. Rund 1000 verwaiste Räder ziehen die Ordnungshüter in Münster jährlich aus dem ruhenden Verkehr, in Berlin sind es rund 3000.