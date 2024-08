Für drei Jahre Hildener „Ökoworld“ wird Förderer des „Löwenstalls“

Der Hildener Finanzdienstleister „Ökoworld“ wird die kommenden drei Jahre Förderer des so genannten „Löwenstalls“, der Nachwuchsabteilung des Wuppertaler Sportvereins (WSV). „Ökoworld“ übernehme in diesem Zeitraum die Finanzierung einer pädagogischen Hilfskraft, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Schon seit vielen Jahren sind uns Bildung und Integration überaus wichtig,“ erklärte „Ökoworld“-Vorstandsmitglied Torsten Müller zum geplanten Engagement: „Beim Wuppertaler Sportverein werden nach der Schule rund 150 Schüler aus etwa 30 Nationen betreut. Hier wird gemeinsam gegessen, Hausaufgaben gemacht, gelernt und Fußball gespielt. Um dieses wichtige Engagement des Vereins abzusichern, übernehmen wir für drei Jahre die Kosten für eine betreuende pädagogische Kraft. Wir finden es toll, dass ein Sportverein so handelt und Verantwortung übernimmt.“