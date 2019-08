Hilden : Hildener für Engagement-Preis nominiert

Vor sechs Jahren hat Christian Meyn-Schwarze die „Papa-Zeit“ erfunden: Heute findet die Aktion in sechs Büchereien in NRW statt. Jetzt ist er für einen bundesweiten Preis nominiert und braucht Unterstützung im Internet.

Allein die Nominierung ist schon eine Auszeichnung. 617 herausragend engagierte Menschen und ihre Organisationen wurden in ganz Deutschland für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Gewinnen kann, wer in einer der fünf Kategorien die Fachjury am meisten überzeugt oder bei der Online-Abstimmung über den Publikumspreis die meisten Stimmen erhält. Vorgeschlagen wurden die Nominierten von 210 Ausrichtern von Preisen für bürgerschaftliches Engagement.