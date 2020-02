Nach Sturmabsagen : Hildener Narren laden verhinderte Zugteilnehmer ein

Am Montag regnet es in Hilden – so wie es aussieht nicht nur Kamelle. Foto: dpa/Marcel Kusch

Hilden/Haan Hildener Karnevalisten bieten allen Narren in Fußtruppen und auf Festwagen, die wegen der Sturmabsagen nicht zu Zug gekommen sind, die Möglichkeit, am Rosenmontagszug in Hilden teilzunehmen. Natürlich sind auch alle anderen eingeladen, den Karnevalisten vom Straßenrand aus zuzujubeln.

Kaum waren im Umkreis von Hilden die für den Tulpensonntag geplanten Karnevalszüge wegen der Sturmböen abgesagt, da setzte die Nachfrage beim Carnevals Comitee Hilden ein. Ob es möglich sei, sich dem Rosenmontagszug in Hilden noch anzuschließen.

CCH-Präsident Daniel Pitschke sagte zu: „Ihr seid herzlich willkommen! Vorausgesetzt, euer Festwagen verfügt über den närrischen TÜV.“ Zwecks Anmeldung und Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilnahme sollten sich Interessierte an den CCH-Zugleiter Michael Kewersun (Tel. 0152 31707354)“ wenden. Fußgruppen seien – auch ohne TÜV – kein Problem.

Und tatsächlich haben sich bis zum späten Nachmittag schon einige Narren bei Kewersun gemeldet: Die Fußgruppen der Feuerwehr Erkrath, der Katholischen Kirche aus Haan und eine Showtanzgruppe nehmen am Montag außerplanmäßig am Hildener Rosenmontagszug teil.

Unter anderem der Familienumzug in der Haaner Innenstadt war am Sonntagmorgen abgesagt worden. Aber nicht nur dort: Unter anderem in Viersen und Xanten verzichteten die Veranstalter auf den Zug. In Ratingen fiel der Kinderzug ins Wasser. In Düsseldorf hatte das Carnevals Comitee das Kö-Treiben abgesagt, die Veedelszüge fanden ebenfalls nicht statt.

„Alarmstufe Kunterbunt – Im Haaner Karneval geht’s richtig rund“ sollte das Motto in Haan eigentlich lauten. Der Haaner Karnevalszug ist seit seiner Premiere Ende der 1970er Jahre eine Gemeinschaftsarbeit aktiver Bürgergruppen und des Jugendamtes.

Die Initiative ging vom damaligen Jugendreferenten Fritz Köhler aus. „Damals liefen eine Hand voll Kinder mit“, erinnert er sich. „Es hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert und das, obwohl wir im Schatten Düsseldorfs, Kölns und Wuppertals eher eine karnevalistische Außenseiterrolle übernehmen.“ Doch die Haaner wissen eben nicht nur auf ihrer großen Jahreskirmes zu feiern.

(tobi/dts)