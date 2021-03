Senioren in Hilden : Nachbarschaftszentren halten den Telefonkontakt

Senioren in Hilden

Hilden Die Hildener Nachbarschaftszentren bieten jeden Montag und Donnerstag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr unter dem Motto „Wir schwatzen wie die Spatzen“ einen telefonischen Austausch an. Gemütlich von zu Hause bei einem Kaffee oder Tee kann man sich telefonisch bei den Nachbarschaftszentren melden und über alle Themen sprechen, die einen beschäftigen.

Die Nachbarschaftszentren bieten zudem Informationsmaterial zu den Themen: Gedächtnistraining, Gymnastik, Kreatives und noch viele mehr an. Das Informationsmaterial wird per E-Mail oder Post an die Interessenten versendet.