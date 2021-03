Jugend musiziert 2021 : Hildener Musikschüler besonders erfolgreich

Hilden „Jugend musiziert“ fand unter schwierigen Corona-Bedingungen statt. Trotz vieler Unwägbarkeiten haben sich über dreißig Schülerinnen und Schüler der Musikschule Hilden über Wochen intensiv auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2021 vorbereitet.

Die jungen Talente der Musikschule waren wieder sehr erfolgreich, freut sich Leiterin Eva Dämmer. So erzielten in der Altersgruppe Ib alle Schüler und Schülerinnen der Musikschule Hilden einen ersten Preis: Zafer Adali, Blockflöte (23 Punkte), Hanne Frank, Horn (21 Punkte), Svea Sobeck, Klavierbegleitung (22 Punkte), Celina Nguyen, Querflöte (25 Punkte), am Klavier begleitet von ihrer Schwester Isabelle (ebenfalls 25 Punkte) und Jesper Kröger, Trompete (25 Punkte). Eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb ist für diese Altersgruppe nicht vorgesehen.

Beim Landeswettbewerb waren erneut Mandolinen-Schüler der Musikschule besonders erfolgreich. Über einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb können sich freuen: Andrej Meysing (Altersgruppe V, 23 Punkte), Christian Owerdieck (Altersgruppe V, 24 Punkte) sowie in der Altersgruppe VI mit der Höchstpunktzahl 25 Cedric Meysing. Weitere erste Preise wurden vergeben an Joshua Kröger, Trompete (Altersgruppe III, 23 Punkte), Johannes von Reuß, Klavierbegleitung (Altersgruppe III, 25 Punkte), Elisa Pentrys, Oboe (Altersgruppe V, 22 Punkte) und Franzisca Nauen, Mandoline (Altersgruppe V, 22 Punkte). Zweite Preise erzielten Chiara Doedens, Fagott (Altersgruppe III, 19 Punkte) und Tobias Haake, Horn (Altergruppe IV, 19 Punkte). Einen dritten Preis erhielt Elif Dogan, Blockflöte (Altersgruppe III, 16 Punkte).

Isabelle Nguyen (10 Jahre) und Johannes von Reuß (11 Jahre) errangen im Regionalwettbewerb den 1. Preis mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten und qualifizierten sich als einziges Klavier-Duo im Kreis Mettmann für den Landeswettbewerb. Ihre Lehrerin Judith Lenz stellt fest: „So kann Talentförderung der Spitzenklasse an der Musikschule der Stadt Hilden gelingen.“ Vom Regionalwettbewerb in Düsseldorf, bei dem einige Schüler der Musikschule als Klavierbegleiter angetreten sind, stehen die Ergebnisse noch aus. Für die Kategorie Schlagwerk-Ensemble wurde der Landeswettbewerb auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Entsprechend können in dieser Wettbewerbskategorie auch erst später Ergebnisse verkündet werden. „Wir sind sehr stolz auf das besondere Engagement aller Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf die Wettbewerbsteilnahme“, so Kulturamts- und Musikschulleiterin Eva Dämmer, „ausdrücklich auch auf jene, die sich letztlich doch entschlossen haben, auf eine Teilnahme per Video zu verzichten.“ Allein die intensive und gezielte Erarbeitung eines Wettbewerbsprogramms sei, zumal unter den besonderen Bedingungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, aller Ehren wert und ein Gewinn für die Schülerinnen und Schüler. Belohnt und besonders geehrt werden können die Schüler nicht, wie sonst üblich, im Rahmen eines Preisträgerkonzertes in der Musikschule. Eine Urkunde und ein kleines Präsent erwartet sie aber dennoch.