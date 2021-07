Wettbewerb Jugend musiziert : Hildener gewinnen erste Preise

In der Kategorie „Schlagzeug-Ensemble“ erzielten beide teilnehmenden Gruppen der Musikschule jeweils einen 1. Preis. Foto: Peter Siepmann

Hilden Schüler der Musikschule beim Landeswettbewerb erfolgreich. Üben konnten die Schüler mit ihren Lehrern nur selten in Präsenz, der Großteil lief online ab. Für die Teilnahme am Wettbewerb nahmen die Musikschüler ein Video auf.

Schüler aus Hilden haben bei Jugend musiziert kräftig abgeräumt. Wie Musikschulleiterin Eva Dämmer mitteilt, haben Aaron Walther, Aurelia Walther und Emily Thi-My Ta in der Altersgruppe III, und Aaron Walter, Benedikt Stuhlträger, Johannes Hüls und Thomas Stenzel in der Altersgruppe V bei der letzten noch abzuschließenden Wertung des diesjährigen Landeswettbewerbs in der Kategorie „Schlagzeug-Ensemble“ jeweils einen 1. Preis geholt.