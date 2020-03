Logistik-Profis : Sie machen die Nacht zum Tage

Hilden Nox-Nachtexpress stellt Pakete nachts zu, damit die Kunden sie zu Arbeitsbeginn haben. Besuch in der Hildener Filiale.

Der Dreiklang „Online-Handel – Paketflut – Verkehrsprobleme“ ist allgegenwärtig. Einer der lokalen Akteure ist die an der Johann-Vaillant-Straße ansässige Firma Nox-Nachtexpress (siehe Info). Der Firmenname verrät die besondere Kompetenz des deutschlandweit tätigen Unternehmens, nämlich „die letzte Meile“ in die Nacht zu verlagern.

Die spezielle Herausforderung erklärt Niederlassungsleiter Natmir Alii: „Zwar sind die Straßen leerer, es geht zügiger voran, Parken in der zweiten Reihe entfällt, aber die Ablageorte sind im Dunkeln nicht immer gut zu erkennen.“ Ablageorte können überall sein: Büroräume, zu denen der Zusteller einen Schlüssel hat, Kundendienstfahrzeuge von Handwerkern, die zum morgendlichen Schichtbeginn am Vorabend bestellte Ersatzteile vorfinden müssen, Firmen, in denen Produktionspausen zur Materialauffüllung genutzt werden.

Standort Die Nox-Nachtexpress- Niederlassung an der Johann-Vaillant-Straße 6 in Hilden umfasst insgesamt eine Fläche von 18.000 Quadratmeter, davon rund 800 Quadratmeter Büro, 7200 Quadratmeter Halle und 10.600 Quadratmeter Freifläche.

Vor einigen Tagen lud Nox-Nachtexpress gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Logistik (BVL) zur dritten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe „Die Zukunft der Logistik liegt in der Nacht“ nach Hilden ein. Dabei konnten sich hochkarätige Gäste der Logistik, lokale Unternehmen und auch studierende Nachwuchskräfte vor Ort von der „Königsdisziplin“ der Logistik einen lebendigen Eindruck verschaffen. Thematisiert wurde unter anderem, wie sich das Konzept der „Letzten Meile“ entwickeln muss, um – trotz zunehmenden Verkehrs – Urbanisierung und E-Commerce die Versorgung in den Städten zukünftig sicherzustellen. Der Versand des Onlinehandels boomt und auch das Thema Retouren stellt sowohl Politik wie die Branche vor Herausforderungen. Aktuell ist das Geschäft auf B2B ausgerichtet (unmittelbare Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen). Getestet werden zunehmend Pilotprojekte, zum Beispiel eine schlüssellose Zustellung in Paketstationen oder Fahrzeuge, womit auch der Einstieg in den B2C-Sektor ermöglicht würde, um so den drohenden Verkehrskollaps in den Ballungsräumen verhindern zu können.