Lieferdienst Picnic wertet Bestelldaten aus : Hildener lieben Joghurt, Zwiebeln und Mozzarella

Mauricio Neuber stellt im Langenfelder Verteilzentrum Ware zusammen.

Hilden Seit einem Jahr beliefert der Online-Supermarkt Picnic Haushalte in Hilden. Bislang haben sich rund 1500 Menschen dort angemeldet und schon einmal etwas bestellt.

Topseller sind dabei Milch, Bananen und Gurken, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Was dann folgt, sieht in den 51 deutschen Städten, die bisher von Picnic beliefert werden, immer ein wenig anders aus. In Hilden stehen Zwiebeln auf Rang eins der beliebtesten Lebensmittel bei Picnic. Danach folgen Möhren. Auf Platz drei liegt Fruchtjoghurt, auf Rang fünf Mozzarella (dazwischen: Spaghetti). Heidelbeeren und Champignons belegen die Ränge sechs und sieben. Dosenbier (Pils) kommt auf Platz acht. Fisch (9) und Müsli (10) bilden das Schlusslicht.

In der ersten Januarwoche haben die PIcnic-Mitarbeiter in Hilden noch einen weiteren Trend festgestellt: In dieser Zeit haben die Hildener mehr frisches Obst und Gemüse bestellt. Sollte das aufgrund der Neujahrsvorsätze geschehen sein, hielten diese jedoch nicht lange an: In der zweiten Woche stieg die Nachfrage wieder nach Tiefkühlpizza, Schokolade und Wein, erklärte die Sprecherin weiter.

Wer das Angebot nutzen möchte, muss sich anmelden. In der Regel landet man dann auf einer Warteliste, da der Service durch die Pandemie sehr gefragt ist. Sobald der Account freigeschaltet ist, kann per Picnic-App bestellt werden. Soll die Bestellung am nächsten Tag ankommen, muss sie bis spätestens 22 Uhr eingehen. Die Picnic-Mitarbeitenden bestellen die Ware dann bei Großhändlern, Bäckern und Bauern und erhalten sie früh morgens am Verteilzentrum. So ein Lager steht beispielsweise in Langenfeld. Von dort werden die Lebensmittel zu den Menschen gebracht. Die Lieferungen erfolgen in einem Zeitfenster von 20 Minuten. Es gibt keine Liefergebühr, dafür aber einen Mindestbestellwert von 35 Euro.

Picnic ist nicht der einzige Online-Supermarkt. Unter anderem bietet auch Rewe einen Lieferdienst an. Auch der Getränke-Händler Flaschenpost bringt Lebensmittel bis vor die Haustüre.

