Erneuerbare Energien : Hildener Ladepark ist Leuchtturm-Projekt

Hilden Für Erneuerbare Energien gibt es immer noch viele Hürden. Das erfuhr Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, bei einem Besuch in Hilden.

Roland Schüren versteht nicht nur etwas etwas von Brot und Backwaren, sondern auch von eneuerbaren Energien. Zusammen mit dem niederländischen Schnellladeunternehmens Fastned und dem Autobauers Tesla hat der Bäcker Deutschlands größten Schnellladepark für Elektrofahrzeuge am Autobahnkreuz Hilden eröffnet. 18 Millionen Euro haben die drei Unternehmen laut eigener Aussage in das Projekt gesteckt. Bis zum Jahr 2022 sollen auf dem 12.000 Quadratmeter großen Gelände 114 Lademöglichkeiten für Elektroautos entstehen, davon 62 Schnellladeplätze mit bis zu 300 kW Ladeleistung.

Für Reiner Priggen, Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW, ist der Ladepark in Hilden eine gelungene Investition in die Verkehrswende. „Da ich mittlerweile zahlreiche E-Tankstellen im in- und Ausland angefahren habe, kann ich sagen, dass der Ladepark in Hilden mit Abstand der schönste ist“, sagte er bei einem Besuch in Hilden. „Um den „regenerativen Stellenwert“ des Hildener Ladeparks weiter zu verbessern, wünscht sich Priggen die Errichtung einer Windenergieanlage in unmittelbarer Nähe: „Der notwendige Platz ist vorhanden. Und bei dem Lärm der vielbefahrenen Bundesautobahnen A3 und A46 dürften für dieses Vorhaben Schallprobleme überhaupt keine Rolle spielen.“