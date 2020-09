Nachruf : Hildener Kulturszene trauert um Rolf Koenzen

Hilden Mehrfacher Landesmeister der Friseure, Maler, Jazzer, Galerist: Rolf Koenzen hatte viele Talente. Am 4. September ist er im Alter von 81 Jahren verstorben. Die Hildener Kulturszene trauert um einen ihrer kreativsten Köpfe.

Mit 14 Jahren ging Rolf Koenzen bei seinem Vater Werner in die Lehre als Friseur: „Langweilig ist mir mein Beruf nie geworden“, hat er unserer Zeitung einmal erzählt. Sein Großvater Wilhelm hatte das Geschäft gegründet. Rolf Koenzen verstand nicht nur sein Handwerk, er war ein Meister seines Fachs. Mehrfach sicherte er sich den Landesmeistertitel unter den Friseuren. Sein Salon an der Benrather Straße 42 war viele, viele Jahre die Top-Adresse für modische Frisuren in der Stadt. Als sich Rolf Koenzen 2003 nach 51 Jahren und seine Frau Irmgard nach 40 Jahren aus dem Familienbetrieb in dritter Generation zurückzogen, verabschiedeten sie sich mit 1000 Grußkarten von ihren zahlreichen Kunden.