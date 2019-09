Hilden : Kultur ist Wertevermittlung und Ästhetik

Die RP trifft Ute Holz, die dritte im Bunde des neu aufgestellten Kulturamtes zum Plausch nach Feierabend beim Eis-Essen.

Wenn von „Frauen in Führungspositionen“ die Rede ist, denkt man häufig zunächst an die, die viel in der Öffentlichkeit stehen. Es gibt aber durchaus erfolgreiche, weibliche Menschen im Rathaus, die das eigentlich gar nicht so gerne wollen. Sei’s drum! Ute Holz ist die Dritte im Bunde des neuen „Trio Culturale“ der Stadt.

Wir treffen sie nach Feierabend zum Eis-Essen im Café an der Mittelstraße. „Das ist dann aber auch mein Abendessen“, sagt eine, die sich für ihr Äußeres nicht entschuldigen muss. Im Gegenteil: Großes Kompliment für eine Frau, die erst vor kurzem 61 Jahre alt wurde und so ganz selbstverständlich einen ziemlich beeindruckenden Lebensweg skizziert: Als Düsseldorferin 1958 geboren hat sie väterlicherseits das Rheinländische im Blut, die Mutter stammt aus Danzig. Zwei Geschwister gehören zur Familie, die im Düsseldorfer Süden lebt. Dort geht Ute auf die städtische Realschule. Sie ist 16 Jahre jung und die Eltern sind angesichts der damaligen Jugendarbeitslosigkeit der festen Überzeugung, „Du machst besser eine Lehre.“ Der Satz machte 1974 vielleicht auch deshalb Sinn, weil dazu gehörte: „Wir sind froh, wenn du einen soliden Ausbildungsplatz hättest.“ Dass Eltern vor Jahrzehnten einfach auch Angst hatten, ihren Kindern bei weiterführenden schulischen Qualifikationen nicht helfen zu können, mag sich heute vielleicht niemand mehr vorstellen.

„Ich bin die Frau, die immer da ist.“, definiert sie ihren Aufgabenbereich als Stellvertreterin von Eva Dämmer als neue offizielle Kulturamtsleiterin mit halber Stelle und die Kooperation mit Sandra Abend, verantwortlich für bildende Kunst. Holz: „Ich mische mich nicht in die inhaltliche Gestaltung des Kulturprogramms ein, aber Organisation, Abwicklung und Bezahlung sind meine Aufgaben. “ Es sei toll, dass in dieser mittelgroßen Stadt so viel Kultur angeboten wird. Sie liest Mails von Abo-Kunden, beantwortet Fragen, organisiert die Haushaltsplanung, bereitet Ausschutzsitzungen vor und betreut natürlich Kultur-Veranstaltungen. „Besonders gern alles, was mit Theater zu tun hat.“ Aber auch Sport (Volleyball und Basketball), Tanzen und Handarbeiten begeistern die Fachfrau privat. Mit dem Begriff „Kultur“ verbindet sie eine „Wertevermittlung und Ästhetik“. Idealerweise solle das Dargebotene den Menschen gut gefallen. „Ich glaube, dass gelingt in Hilden generell ganz gut“, sagt eine, die es im Laufe eines Berufslebens gelernt hat, „dass man oft mit Sachlichkeit besser ans Ziel kommt.“