Hilden : Kollegschüler kürzen IT-Studium ab

Hilden Das Berufskolleg und die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Das Berufskolleg Hilden bietet die Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten an. Erfolgreiche Absolventen erwerben neben einem staatlich anerkannten Berufsabschluss auch noch die allgemeine Fachhochschulreife. Viele wollen studieren - und können das jetzt mit einem „Turbo“ tun. Denn das Berufskolleg hat mit der Fachhochschule der Wirtschaft eine Vereinbarung getroffen. Leistungsstarke Informatik-Absolventen des Kollegs können das Studium der Angewandten Informatik an der FHDW um zwei Semester von drei auf zwei Jahre verkürzen, weil ihnen Prüfungsleistungen anerkannt werden. „Das ist eine ganze Menge“, sagt Dirk Hardy, Bildungsleiter Informationstechnische Assistenten am Berufskolleg Hilden.

„Unsere Absolventen haben beste Karriere-Chancen“, weiß Peter Schwafferts, Leiter des Berufskollegs: „Das wissen wir durch Kontakte zu vielen Ehemaligen.“ Das Duale Studium an der Fachhochschule der Wirtschaft verbindet in besonders gelungener Weise Theorie und Praxis. Was die Studenten in der Hochschule lernen, erleben sie quartalsweise in der praktischen Umsetzung in Unternehmen. „97 Prozent der Studierenden schließen das Studium auch ab“, berichtet Brandt: „Neun von zehn Absolventen haben dann bereits einen Arbeitsvertrag von ihrem Praxis-Unternehmen in der Tasche und verdienen Geld.“