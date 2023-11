Kultur in Hilden Diese Bands spielen bei der Kneipentour

Was vor über zehn Jahren mit sieben Kneipen begann, ist mittlerweile zur größten Livemusik-Veranstaltung im Kreis Mettmann geworden. Bei der Kneipentour verwandelt sich die ganze Stadt in eine einzige Party. Am heutigen Samstag, 4. November, geht es endlich los. Die musikalische Wandernacht, bei der sich wie kaum an einem anderen Abend die gesamte Stadt in einen Konzertort verwandelt, ist die größte Livemusik-Veranstaltung im Kreis Mettmann.