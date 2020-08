Hilden : Fürs Kinderparlament geht's hoch hinaus

Das Kinderparlament hat den Hochseilgarten am Unterbacher See besucht, und Leyla (9) war ziemlich mutig. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Unterbach Auf Einladung der Hamann Stiftung besuchten Kinder des Hildener Kinderparlaments den Hochseilgarten Querfeldein am Südstrand des Unterbacher Sees – als dank für ihr politisches Engagement und als Ausgleich für die Einschränkungen in der Corona-Krise.

Wegen Corona ist die Legislaturperiode des Hildener Kinderparlaments um ein Jahr verlängert worden. Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren , die sich für Kinder-Anliegen engagieren wollen, können sich dennoch melden. Der Kontakt läuft über Susanne Hentschel-Biller via E-Mail an susanne.hentschel@hilden.de.

Er erklärt die kontinuierliche Sicherung, ein Durchlaufsystem bei dem die „Katze“ nicht gelöst und neu in die Sicherungsdrähte angebracht werden muss. Man kann sich also gefahrlos fallen lassen. Vorausschauen ist wichtig, denn es darf immer nur eine Person auf einer Station sein. Einmal unterwegs, geben sich die Kinder häufig selber Tipps. „Das schult die Hilfe zur Selbsthilfe und fördert die Interaktion zwischen den Kindern“, sagt Scholz.

Genau auf dieses Miteinander hat es Susanne Hentschel-Biller, die seit 2015 die Mitglieder des Hildener Kinderparlaments betreut, abgesehen. „Wir konnten im vergangenen Jahr nur eine Sitzung im Oktober abhalten, dann kamen Herbst- und Weihnachtsferien und schließlich Corona, und ich wollte mit ihnen in Kontakt bleiben, denn ich fürchtete um den Zusammenhalt“, so Hentschel-Biller. Sie freut sich, „dass ich jetzt sehe wie Kinder jenseits der gemeinsamen politischen Aktionen sogar Freundschaften schließen“.

„An einer Stelle wusste ich nicht, wo ich meine Füße hinsetzen sollte“, sagt Jannis. Ansonsten hat die Kletterei dem 13-Jährigen viel Spaß gemacht. Leyla hat es ebenfalls Spaß gemacht, wenngleich sie gelegentlich die Angst vor der eigenen Courage heimgesucht hat. „Aber es war toll wie Tarzan die Seilrutsche entlang zu fliegen“, sagt die Neunjährige, die erst noch etwas trinken will, bevor sie überlegt, den Parcours ein zweites Mal zu absolvieren oder sich an den Parcours mit höherem Schwierigkeitsgrad zu wagen.

Die Förderung des Kinderparlaments war von jeher ein Anliegen der Hamann Stiftung. „Das habe ich damals vorangetrieben, dass wir neben der Musikschule auch das Kinderparlament unterstützen“, sagt Georg Stötzel vom Stiftungsbeirat. Auch Stiftungsbeirätin Birgit Storm hält viel vom Kinderparlament. „Meine Töchter haben damals ihr politisches Interesse entdeckt, und das besteht noch heute“, so Storm. Im Fokus des Kinderparlaments stehen auch gemeinsame Projekte wie etwa ein Beet samt Bienenhotel an der Schwanenstraße. Auch Besuche des Friedensdorfes in Oberhausen stehen regelmäßig auf dem Programm. So hat das Kinderparlament den Erlös von 2000 Euro aus dem Verkauf von Plätzchen auf dem Weihnachtsmarkt an das Friedensdorf gespendet.