Hilden : Gebrauchte Kinderkleidung und Spielzeug zum Festpreis

Gesellschaftsspiele gibt es ebenfalls in der Friedenskirche. Foto: Kinderkram

Von Familien für Familien: Am 28. September ist wieder Kinderkram in der Friedenskirche am Molzhausweg.

Kinderkleidung, Spielzeug, Autositze, Fahrräder – das Angebot vom „Mein Kinderkram“ kann sich sehen lassen. Am Samstag, 28. September, werden von 14 bis 17 Uhr die Gemeinderäume der Friedenskirche am Molzhausweg einem Einkaufsparadies für Familien. Angehenden Müttern mit Mutterpass ermöglichen die Macher schon ab 13 Uhr ein bauchschonendes Vorabshoppen.

In den Räumen zu finden sind gut erhaltenen Anziehsachen bis hin zur Erstlingsausstattung sowie Kleidung für Babys und Kinder bis Größe 164. Hochwertige Spielsachen, Kinderwagen, Autositze, Fahrräder, und Laufräder runden das Angebot ab. Das Verkaufskonzept: Die Artikel haben einen Festpreis, jeder Artikel ein Preisschild. Einfach die gewünschten Hosen oder Puzzle einpacken und an den Kassen bezahlen. Wer dann noch Zeit und Lust hat, kann bei der Ein-Euro-Cafeteria Kuchen essen und Kaffee trinken.

Die Auswahl an Schuhen ist riesig. Foto: Kinderkram