Eine besondere Kooperation macht Kinder aus Hilden mit dem Weltall vertraut Mit der Kita in die Erkrather Sternwarte

Auf den Experimenten des ersten Bausteins baut der zweite Teil des Projektes auf — der Besuch der Sternwarte Erkrath. Hierbei können die Kinder im Rahmen einer interaktiven Führung all ihre Fragen loswerden und lernen, wie der Wechsel von Tag und Nacht zustande kommt. Insgesamt 250 junge Wissenschaftler aus 12 Kitas werden dieses Jahr an diesem Programm in der Sternwarte teilnehmen. „Das ist bei einem Projektvorlauf von wenigen Wochen im laufenden Kita-Jahr ein sehr guter Schnitt“, zeigt sich Walder über die rege Teilnahmebereitschaft erfreut. Nach dem Besuch können sich alle Teilnehmer über eine Urkunde mit dem Zusatz „kleine Sterngucker“ freuen.