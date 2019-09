Hilden : Sportlich und jeck zugleich

Gemeinsames Sommerfest der Karnevalsgesellschaft und des Tennis-Sport-Club.

(RP) Zwei Tage tolle Stimmung, auch wenn es am Samstagabend kurzzeitig recht windig war: Beim Sommerfest der KG „Jecke Fründe“ und des TSC Hilden am Wochenende traf Winterbrauchtum auf Tennis. Highlights bei der Traditionsveranstaltung waren die vierspurige Carrerabahn von KaBoKa sowie die Kinder-Ralley. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die „Golden Boys“ sowie die Musikschule Hilden. Am Sonntag spielte der Nachwuchs bei einem Tennisturnier ums Weiterkommen.