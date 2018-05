Musikfestival : Hildener Jazztage starten heute mit "Pablo Held Trio"

Hilden Am Dienstag starten die 23. Hildener Jazztage. Das beliebte Musikfestival lockt jedes Jahr Tausende Besucher. Top-Act ist in diesem Jahr die WDR-Bigband gemeinsam mit der Vokalistin Magda Giannikou.

Peter Baumgärtner, künstlerischer Leiter der Jazztage, präsentiert als Top-Act in diesem Jahr die WDR-Bigband gemeinsam mit der Vokalistin Magda Giannikou. Bei der "International Jazznight" am Samstag, 2. Juni, ab 20 Uhr in der Stadthalle Hilden performen Band und Sängerin übrigens mitten im Saal, was für ein intensiveres Musikerlebnis sorgen soll. Bill Stewart, ein Ästhet unter den Schlagzeugern, wird mit Hammond-Organist Larry Goldings und Gitarrist Peter Bernstein den zweiten Teil des Abends bestreiten.