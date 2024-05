Musikfestival in Hilden Hildener Jazztage gehen auf die Zielgerade

„Ich freue mich auf alle Konzerte, die am Wochenende noch anstehen“, sagt der musikalische Leiter der Jazztage, Peter Baumgärtner. Höhepunkt sind am Sonntagabend der Auftritt von „The Yellowjackets“ ab 21 Uhr in der Stadthalle und am Sonntag der Jazz im Park in Haus Horst. Dazwischen steht er selbst auf der Bühne, der Profi-Schlagzeuger tritt beim „Grooving Special – Three of a Kind“ im Blue Note auf (Samstag, 22.30 Uhr).