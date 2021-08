Hilden : Hildener Jazztage: Das sind die Top Acts

Hilden „Rhythm saves the world“ ist zugleich Motto und Statement für das 25-jährige Bestehen der Hildener Jazztage – angelehnt an einen Titel von Louis Armstrong. Nur im gemeinsamen Miteinander können wir die aktuelle Krise überwinden, glaubt künstlerischer Leiter Peter Baumgärtner: „Und die positive Kraft der Musik wird uns dabei helfen.“

Er gilt als wahrer „Hexer“ auf seinem Instrument: Gunther Tiedemann, Musiker, Komponist, Arrangeur, Dozent und Autor, spielt Cello. Scheinbar mühelos entlockt er den vier Saiten gänzlich ungewohnte Klänge - mal glaubt man, eine E-Gitarre zu hören, dann wieder einen Kontrabass oder eine afrikanische Trommel. Im kongenialen Zusammenspiel mit Thomas Rückert am Piano, dem Gitarristen David Plate und Sebastian Netta am Schlagzeug ist er am Freitag, 20. August, ab 19 Uhr bei den Hildener Jazztagen zu erleben.

Die Top Acts am Samstag, 21. August, eröffnet der Gitarrist und Komponist Axel Fischbacher – in Hilden bestens bekannt als Macher der Jazzkonzert-Reihe „Blue Monday“. Um 16.30 Uhr stellt er sein neues Werk Five Birds and Strings vor. Ganz im Sinne Charlie Parkers - aber in die heutige Zeit gerückt - komponierte er für ein Jazz-Quintett und ein Streichorchester. . Die Solisten verschmelzen mit dem Orchestersound, arrangierte und improvisierte Melodielinien klingen parallel. Ein Hörerlebnis.